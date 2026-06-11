داخل كرة مونديال 2026 سرّ تقني.. ببصمة باكستانية!

تحمل الرسمية لكأس 2026، اسم "تريوندا"، ويعني بالاسبانية "الموجات الثلاث"، في إشارة إلى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة: وكندا والمكسيك.





تعد "تريوندا" واحدة من أكثر الكرات تطورا في تاريخ ، إذ زُوّدت بمستشعر حركة يجمع البيانات 500 مرة في الثانية، بما يساعد على تتبع حركة ، ودعم قرارات التحكيم، وتحسين تحليل المباريات في الوقت الفعلي.



المفارقة ان هذه الكرة التي ستخاض بها اكثر حدث عالمي ، تُصنع على بعد آلاف الأميال في مدينة سيالكوت الباكستانية، المعروفة منذ عقود بأنها أحد أبرز مراكز صناعة كرات القدم في .



وتنتج سيالكوت حصة كبيرة من كرات القدم عالميا، بما في ذلك كرات تُصنع لصالح علامات رياضية كبرى. أما المصنع الذي يتولى إنتاج "تريوندا"، فقد شارك في صناعة كرات كأس العالم منذ عام 2014.



وتباع كرة "تريوندا" الرسمية حاليا بنحو 170 دولارا، فيما يمكن أن يتقاضى خياطو الكرات يدويا في سيالكوت نحو 160 روبية باكستانية، أي أقل من واحد، عن كل كرة.