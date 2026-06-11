الشرع إلى أميركا.. ولقاء مرتقب مع ترامب!

تلقى الرئيس السوري دعوة لزيارة الولايات المتحدّة في 14 حزيران وفق ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس الخميس، وذلك بعد أشهر من زيارته الأولى إلى التي التقى خلالها الرئيس الأميركي .





وقال المصدر الدبلوماسي، طالبا عدم كشف هويته إن "الرئيس تلقى دعوة لزيارة في 14 حزيران بدون أن يؤكد ما إن كان سيسافر إلى الولايات المتحدة أم لا.



وستكون هذه الزيارة إن حصلت، الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ وصوله إلى السلطة في كانون الأول 2024، بعد الإطاحة بحكم .



في المقابل، اتخذ خطوات عدة تجاه السلطات الجديدة، أبرزها رفع جزء واسع من .



والتقى ترامب الشرع للمرة الأولى في خلال زيارة إلى دول الخليج في أيار 2025.



ووصفه ترامب، في تصريحات لاحقة بأنه "قائد قوي جدا"، معتبرا أن لديه فرصة لإعادة بناء بلاده.