الشرع إلى أميركا.. ولقاء مرتقب مع ترامب!

وقال المصدر الدبلوماسي، طالبا عدم كشف هويته إن "الرئيس الشرع
تلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة
في 14 حزيران بدون أن يؤكد ما إن كان سيسافر إلى الولايات المتحدة أم لا.
وستكون هذه الزيارة إن حصلت، الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ وصوله إلى السلطة في كانون الأول 2024، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد
.
في المقابل، اتخذ ترامب
خطوات عدة تجاه السلطات السورية
الجديدة، أبرزها رفع جزء واسع من العقوبات
.
والتقى ترامب الشرع للمرة الأولى في السعودية
خلال زيارة إلى دول الخليج في أيار 2025.
ووصفه ترامب، في تصريحات لاحقة بأنه "قائد قوي جدا"، معتبرا أن لديه فرصة لإعادة بناء بلاده.