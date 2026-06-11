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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي: سيطرنا عملياتيا على منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان

2026-06-11 | 10:37
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الجيش الإسرائيلي: سيطرنا عملياتيا على منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: سيطرنا عملياتيا على منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان
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الجيش الإسرائيلي: سيطرنا عملياتيا على منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان

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