ترامب: المحادثات مع إيران وصلت إلى أعلى المستويات

معلومات الجديد: اتصالات على أعلى المستويات حتى جولتي الخميس والجمعة لتثبيت وقف إطلاق النار وسط مسعى أميركي لخفض التصعيد بعد الغارات الإسرائيلية التي وصلت إلى مشارف العاصمة