لبنان "البند الأول".. الاتفاق المرتقب بين أميركا وايران!

أفادت وكالة أنباء مهر بأن "مصدراً مقرباً من الفريق التفاوضي كشف عن تفاصيل لمسودة مذكرة التفاهم الأمريكية المكونة من 14 بنداً". وفيما يلي تفاصيل المسودة:



1- وقف فوري ودائم لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها .



2- التزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



3- رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوماً.



4- التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط .



5- إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً بالتنسيق مع إيران.



6- تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، ومنح إيران حق الوصول الكامل إلى مواردها المالية.



٧- ضرورة تقديم الولايات المتحدة وحلفائها خططًا لإعادة إيران بقيمة لا تقل عن ٣٠٠ مليار .



٨- ٦٠ يومًا من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي قائم على النووية، والرفع الكامل للعقوبات الأمريكية الأولية والثانوية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



٩- التأكيد مجددًا على التزام إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعدم إنتاج أسلحة نووية.



١٠- خلال المفاوضات، تعهدت الولايات المتحدة بعدم زيادة قواتها في المنطقة، ولن تفرض عقوبات .



١١- الإفراج عن ٢٤ مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة الستين يومًا للمفاوضات النهائية. ويجب توفير نصف هذا المبلغ لإيران قبل بدء المفاوضات.



١٢- إنشاء آلية مراقبة لتنفيذ الاتفاق.



١٣- يُعتمد الاتفاق النهائي بقرار من مجلس الأمن الدولي.



14- لن تبدأ المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة، وتعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران، ورفع الحصار البحري. وسيقتصر الاتفاق النهائي على مصير المواد المخصبة وتخصيبها، ورفع العقوبات، وبرنامج إعادة الإعمار الاقتصادي . وقد تم استبعاد مناقشة برنامج الصواريخ الإيراني ودعم جماعات المقاومة نهائياً من جدول الأعمال.



وكما أعلن المتحدث ، لا يزال هذا النص بحاجة إلى مراجعة واعتماد نهائي من قبل المؤسسات المعنية في إيران.