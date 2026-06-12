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الجيش الإسرائيلي يوجه انذاراً الى سكان صرفند و تفاحتا ومزرعة سيناي
2026-06-12 | 07:12
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الجيش الإسرائيلي يوجه انذاراً الى سكان صرفند و تفاحتا ومزرعة سيناي
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