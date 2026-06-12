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عربي و دولي

وكالة الأنباء الإيرانية: واشنطن تلتزم بعدم زيادة قواتها في المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات

2026-06-12 | 07:38
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وكالة الأنباء الإيرانية: واشنطن تلتزم بعدم زيادة قواتها في المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات
وكالة الأنباء الإيرانية: واشنطن تلتزم بعدم زيادة قواتها في المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات
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وكالة الأنباء الإيرانية: واشنطن تلتزم بعدم زيادة قواتها في المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات

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