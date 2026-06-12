ترامب: الشروط التي تسربها إيران لوسائل الإعلام لا تمت بصلة لما تم الاتفاق عليه كتابيا

عاجل
أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: الإيرانيون أكدوا في مكالمة هاتفية أن المرشد الأعلى راضٍ عن مسار المفاوضات
أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: الإيرانيون أكدوا في مكالمة هاتفية أن المرشد الأعلى راضٍ عن مسار المفاوضات
اسرائيل هيوم عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: سيتم تدمير اليورانيوم ولن تمول إيران "الإرهاب" وفرصة التوصل إلى اتفاق 85%
اسرائيل هيوم عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: سيتم تدمير اليورانيوم ولن تمول إيران "الإرهاب" وفرصة التوصل إلى اتفاق 85%
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته بجنوب لبنان لعدم الإضرار بالاتفاق الأميركي المحتمل مع إيران
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته بجنوب لبنان لعدم الإضرار بالاتفاق الأميركي المحتمل مع إيران
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب أبلغ نتنياهو أن "الاتفاق ممتاز" وبأنه حان الوقت لوقف الحرب
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب أبلغ نتنياهو أن "الاتفاق ممتاز" وبأنه حان الوقت لوقف الحرب
مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم مع إيران يشمل لبنان
مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم مع إيران يشمل لبنان
معلومات الجديد: أنهى الأمير يزيد بن فرحان زيارته وغادر بيروت بعد لقاءات إيجابية عقدها مع الرؤساء الثلاثة ونجاحه في اعادة وصل العلاقة لاسيما بين بعبدا وعين التينة بعد انقطاعها في الفترة الأخيرة
معلومات الجديد: أنهى الأمير يزيد بن فرحان زيارته وغادر بيروت بعد لقاءات إيجابية عقدها مع الرؤساء الثلاثة ونجاحه في اعادة وصل العلاقة لاسيما بين بعبدا وعين التينة بعد انقطاعها في الفترة الأخيرة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
11:49
⚽ المونديال و"الجديد".. والربح مكمل ما تخلوا الفرصة تفوتكم
08:35
"قصة شعر" المونديال! (فيديو)
08:22
"راح بيتي"..لحظات صعبة لمواطن جنوبي (شاهد الفيديو)
04:52
نجوم كأس العالم.. بنسخة أنثوية؟ (فيديو)
2026-06-10
استشهاد مدرب ولاعب سابق في غارات على طيردبا
عربي و دولي
ترامب: الشروط التي تسربها إيران لوسائل الإعلام لا تمت بصلة لما تم الاتفاق عليه كتابيا
2026-06-12 | 09:48
A-
A+
ترامب: الشروط التي تسربها إيران لوسائل الإعلام لا تمت بصلة لما تم الاتفاق عليه كتابيا
مقالات ذات صلة
ترامب: تصريحات الإيرانيين مثيرة للشفقة ولا تمت للحقيقة بصلة
ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يدل بأي حديث لأي وسيلة إعلامية وكل ما يُنسب إليه من مواقف أو تصريحات وسوى ذلك من الأخبار المنافية للحقيقة لا يمتّ إليه بصلة
ترامب: الشروط التي تسربها إيران لوسائل الإعلام لا تمت بصلة لما تم الاتفاق عليه كتابيا
عربي و دولي
الشروط
تسربها
إيران
لوسائل
الإعلام
الاتفاق
كتابيا
العودة الى الأعلى
مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية.. اليكم ابرز بنودها
الخارجية الإيرانية: الوسطاء ناشطون الآن وباكستان وقطر فاعلتان في الوساطة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:34
أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: الإيرانيون أكدوا في مكالمة هاتفية أن المرشد الأعلى راضٍ عن مسار المفاوضات
13:34
أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: الإيرانيون أكدوا في مكالمة هاتفية أن المرشد الأعلى راضٍ عن مسار المفاوضات
13:33
اسرائيل هيوم عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: سيتم تدمير اليورانيوم ولن تمول إيران "الإرهاب" وفرصة التوصل إلى اتفاق 85%
13:33
اسرائيل هيوم عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: سيتم تدمير اليورانيوم ولن تمول إيران "الإرهاب" وفرصة التوصل إلى اتفاق 85%
13:32
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته بجنوب لبنان لعدم الإضرار بالاتفاق الأميركي المحتمل مع إيران
13:32
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته بجنوب لبنان لعدم الإضرار بالاتفاق الأميركي المحتمل مع إيران
يحدث الآن
عربي و دولي
13:33
اسرائيل هيوم عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: سيتم تدمير اليورانيوم ولن تمول إيران "الإرهاب" وفرصة التوصل إلى اتفاق 85%
عربي و دولي
13:32
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته بجنوب لبنان لعدم الإضرار بالاتفاق الأميركي المحتمل مع إيران
عربي و دولي
13:31
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب أبلغ نتنياهو أن "الاتفاق ممتاز" وبأنه حان الوقت لوقف الحرب
اخترنا لك
أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: الإيرانيون أكدوا في مكالمة هاتفية أن المرشد الأعلى راضٍ عن مسار المفاوضات
13:34
اسرائيل هيوم عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: سيتم تدمير اليورانيوم ولن تمول إيران "الإرهاب" وفرصة التوصل إلى اتفاق 85%
13:33
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته بجنوب لبنان لعدم الإضرار بالاتفاق الأميركي المحتمل مع إيران
13:32
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب أبلغ نتنياهو أن "الاتفاق ممتاز" وبأنه حان الوقت لوقف الحرب
13:31
مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم مع إيران يشمل لبنان
13:30
مصادر مواكبة للمفاوضات للجديد تعليقًا على مسار التفاوض: الميدان في واد والمواقف المعلنة بشأن المفاوضات في وادٍ آخر ولا حديث عن إنهاء الحرب على لبنان قبل التوصل إلى اتفاق حول حصر السلاح
13:05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-06-02
انخفاض في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
2026-06-06
الخارجية الأردنية: ندين الهجوم الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني ونعده انتهاكًا سافرًا لسيادة لبنان وأمنه
2026-05-10
بعد رصد ومتابعة.. توقيف منتحل صفة مسؤول عراقي في لبنان
2026-05-17
دار الفتوى: عيد الأضحى المبارك يصادف يوم الأربعاء 27 أيّار
05:05
كنعان عرض مع عيسى لأهمية المسار التفاوضي ودعم الجيش والإصلاحات المالية لاستعادة الثقة
2026-06-05
مراسل الجديد: غارة في محيط روضة الصالحين على جادة نبيه بري في النبطية
بالفيديو
بالفيديو
14:24
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2026
2026-06-11
المونديال يجتاح نشرة الأخبار.. تابعوا البث المباشر
2026-06-09
مقدمة النشرة المسائية 09-06-2026
2026-06-09
محمد علوش مهاجما الرئيس عون: هل المطلوب التمهيد لدخول اسرائيل!؟
2026-06-08
مقدمة النشرة المسائية 08-06-2026
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:59
عن انخراط سوريا بالحرب ضد "حزب الله".. ماذا قال الشرع؟
محليات
03:59
عن انخراط سوريا بالحرب ضد "حزب الله".. ماذا قال الشرع؟
عربي و دولي
04:49
لبنان "البند الأول".. الاتفاق المرتقب بين أميركا وايران!
عربي و دولي
04:49
لبنان "البند الأول".. الاتفاق المرتقب بين أميركا وايران!
محليات
10:31
بالفيديو - محاولة هروب.. تنتهي بتوقيف في صيدا
محليات
10:31
بالفيديو - محاولة هروب.. تنتهي بتوقيف في صيدا
محليات
03:33
"طرح مرفوض ولا ثقة".. مواقف جديدة لنائب "حزب الله"
محليات
03:33
"طرح مرفوض ولا ثقة".. مواقف جديدة لنائب "حزب الله"
عربي و دولي
12:33
النص النهائي بات جاهزاً.. اتفاق أميركي - إيراني يقترب
عربي و دولي
12:33
النص النهائي بات جاهزاً.. اتفاق أميركي - إيراني يقترب
خاص الجديد
14:33
الأمير يزيد بن فرحان يلتقي الرؤساء الثلاثة.. واختراق في مقاربة وقف النار؟
خاص الجديد
14:33
الأمير يزيد بن فرحان يلتقي الرؤساء الثلاثة.. واختراق في مقاربة وقف النار؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026