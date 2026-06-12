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أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: الإيرانيون أكدوا في مكالمة هاتفية أن المرشد الأعلى راضٍ عن مسار المفاوضات
اسرائيل هيوم عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: سيتم تدمير اليورانيوم ولن تمول إيران "الإرهاب" وفرصة التوصل إلى اتفاق 85%
اسرائيل هيوم عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: سيتم تدمير اليورانيوم ولن تمول إيران "الإرهاب" وفرصة التوصل إلى اتفاق 85%
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته بجنوب لبنان لعدم الإضرار بالاتفاق الأميركي المحتمل مع إيران
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته بجنوب لبنان لعدم الإضرار بالاتفاق الأميركي المحتمل مع إيران
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب أبلغ نتنياهو أن "الاتفاق ممتاز" وبأنه حان الوقت لوقف الحرب
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب أبلغ نتنياهو أن "الاتفاق ممتاز" وبأنه حان الوقت لوقف الحرب
مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم مع إيران يشمل لبنان
مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم مع إيران يشمل لبنان
معلومات الجديد: أنهى الأمير يزيد بن فرحان زيارته وغادر بيروت بعد لقاءات إيجابية عقدها مع الرؤساء الثلاثة ونجاحه في اعادة وصل العلاقة لاسيما بين بعبدا وعين التينة بعد انقطاعها في الفترة الأخيرة
معلومات الجديد: أنهى الأمير يزيد بن فرحان زيارته وغادر بيروت بعد لقاءات إيجابية عقدها مع الرؤساء الثلاثة ونجاحه في اعادة وصل العلاقة لاسيما بين بعبدا وعين التينة بعد انقطاعها في الفترة الأخيرة
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ترامب: على الإيرانيين إصلاح أوضاعهم وبسرعة
2026-06-12 | 09:50
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ترامب: على الإيرانيين إصلاح أوضاعهم وبسرعة
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