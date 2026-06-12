وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت ونتنياهو تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع #إيران من الحصول على أسلحة نووية

مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم يشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل

مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم يشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل

مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم يشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل

أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: الإيرانيون أكدوا في مكالمة هاتفية أن المرشد الأعلى راضٍ عن مسار المفاوضات