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مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم يشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل
مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم يشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل
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مسؤول أميركي لـ "أ ف ب": التفاهم مع إيران يشمل لبنان
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عربي و دولي

عراقجي: قريبون للتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى

2026-06-12 | 10:57
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عراقجي: قريبون للتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى
عراقجي: قريبون للتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى
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