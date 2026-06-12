وكالة فارس تنتقد عراقجي: أين الرد على مزاعم ترامب؟

وأشارت الوكالة إلى أن "النقطة الأبرز تكمن في نبرة الرد وتوقيته"، لافتة إلى أن كان قد هاجم بعض التغطيات الإعلامية واصفاً إياها بـ"المزيفة"، كما زعم أن قدمت له اعتذاراً خاصاً.

ورأت "فارس" أن النهج الذي اتبعه عراقجي، والذي وصفته بـ"الغامض والدبلوماسي"، سبق أن ظهر خلال جولات التفاوض ، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان موقفه يمثل تراجعاً أو تنسيقاً غير مباشر مع الرواية التي يطرحها ترامب.

وأضافت الوكالة أن استمرار الغموض أو الصمت الرسمي تجاه ادعاء ترامب بتلقي اعتذار من قد يُفسَّر على أنه موافقة ضمنية على هذه المزاعم، مؤكدة أن من واجب المسؤولين في السياسة الخارجية تقديم توضيحات صريحة وحاسمة تجاه ما اعتبرته "اتهامات وادعاءات أميركية لا أساس لها من الصحة".