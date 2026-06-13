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عربي و دولي

دموع لا تتوقف أمام كريستيانو رونالدو.. وعناق حار! (فيديو)

2026-06-13 | 01:56
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دموع لا تتوقف أمام كريستيانو رونالدو.. وعناق حار! (فيديو)

نشرت المؤثرة البلجيكية الشهيرة سيلين ديبت، عبر حسابها على انستغرام، فيديو يوثق لقاءها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث انهمرت دموعها بكثافة ودون توقف عند رؤيته.
الجدير ذكره، أن المؤثرة اعتادت لقاء نجوم كرة القدم، غير أنها لا تفارق مدرجات الملاعب.

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عربي و دولي

كريستيانو رونالدو

سيلين ديبت

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