مسؤول أميركي رفيع: ترامب سيعقد قمة مع قادة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء على هامش قمة مجموعة السبع

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران