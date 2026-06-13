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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران وهذا سيناقش خلال المحادثات
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران وهذا سيناقش خلال المحادثات
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران
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عربي و دولي

الرئيس السوري: ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية في الوقت الراهن ولا سيما في ظل ما يشهده لبنان من أزمات ونزوح داخلي

2026-06-13 | 12:06
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الرئيس السوري: ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية في الوقت الراهن ولا سيما في ظل ما يشهده لبنان من أزمات ونزوح داخلي
الرئيس السوري: ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية في الوقت الراهن ولا سيما في ظل ما يشهده لبنان من أزمات ونزوح داخلي
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الرئيس السوري: ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية في الوقت الراهن ولا سيما في ظل ما يشهده لبنان من أزمات ونزوح داخلي

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