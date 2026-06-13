الرئيس السوري: ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية في الوقت الراهن ولا سيما في ظل ما يشهده لبنان من أزمات ونزوح داخلي

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران وهذا سيناقش خلال المحادثات

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران وهذا سيناقش خلال المحادثات