وزير الحرب الأميركي: يجب على إيران أن تكبح جماح حزب الله في لبنان

عاجل
مراسل الجديد من واشنطن: الخطر الأكبر على الإتفاق الأميركي – الإيراني ليس الملف النووي بل أي تصعيد إسرائيلي في لبنان خلال الساعات أو الأيام المقبلة
مراسل الجديد من واشنطن: الخطر الأكبر على الإتفاق الأميركي – الإيراني ليس الملف النووي بل أي تصعيد إسرائيلي في لبنان خلال الساعات أو الأيام المقبلة
مراسل الجديد من واشنطن: الخلاف الحقيقي بين اميركا وإيران هو حول لبنان وحرية الملاحة في هرمز وآليات رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة
مراسل الجديد من واشنطن: الخلاف الحقيقي بين اميركا وإيران هو حول لبنان وحرية الملاحة في هرمز وآليات رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة
معلومات الجديد: نائب رئيس الحكومة طارق متري يزور تركيا غداً للقاء مسؤولين أتراك وبحث ملفات مشتركة والعلاقات الثنائية
معلومات الجديد: نائب رئيس الحكومة طارق متري يزور تركيا غداً للقاء مسؤولين أتراك وبحث ملفات مشتركة والعلاقات الثنائية
معلومات الجديد: موعد المفاوضات في واشنطن لا يزال قائماً إلا أن لبنان الرسمي لم يُبلَّغ بعد بموعد انعقاد الجلسات
معلومات الجديد: موعد المفاوضات في واشنطن لا يزال قائماً إلا أن لبنان الرسمي لم يُبلَّغ بعد بموعد انعقاد الجلسات
معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن
معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن
معلومات الجديد: الدولة اللبنانية ماضية في خياراتها وتواصل تحضير ملفاتها للجلسات المرتقبة في واشنطن هذا الشهر بالتوازي مع اتصالات داخلية بين الأطراف المعنية وخارجية تشمل عدداً من الدول العربية
معلومات الجديد: الدولة اللبنانية ماضية في خياراتها وتواصل تحضير ملفاتها للجلسات المرتقبة في واشنطن هذا الشهر بالتوازي مع اتصالات داخلية بين الأطراف المعنية وخارجية تشمل عدداً من الدول العربية
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخ اُطلق من لبنان يسقط في نيئوت موردخاي
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخ اُطلق من لبنان يسقط في نيئوت موردخاي
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

وزير الحرب الأميركي: يجب على إيران أن تكبح جماح حزب الله في لبنان

2026-06-14 | 10:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الحرب الأميركي: يجب على إيران أن تكبح جماح حزب الله في لبنان
وزير الحرب الأميركي: يجب على إيران أن تكبح جماح حزب الله في لبنان
مقالات ذات صلة
وزير الحرب الأميركي: يجب على إيران أن تكبح جماح حزب الله في لبنان

عربي و دولي

الحرب

الأميركي:

إيران

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري الأمني المصغر يجتمع مساء اليوم لبحث الاتفاق بين واشنطن وطهران
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلقه حزب الله نحو قواتنا في جنوب لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد من واشنطن: الخطر الأكبر على الإتفاق الأميركي – الإيراني ليس الملف النووي بل أي تصعيد إسرائيلي في لبنان خلال الساعات أو الأيام المقبلة
13:06
مراسل الجديد من واشنطن: الخلاف الحقيقي بين اميركا وإيران هو حول لبنان وحرية الملاحة في هرمز وآليات رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة
13:05
مواكبة للمنتخب الألماني.. مراسل الجديد يواكب جماهيره في بيروت
12:54
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخ اُطلق من لبنان يسقط في نيئوت موردخاي
12:51
هل تُعرقل الضاحية اتفاق إسلام آباد المنتظر؟ تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
12:35
معاريف عن مصدر: ترامب اثار خلال إحدى المحادثات الأخيرة مع نتنياهو مسألة جدولة الإنسحاب الإسرائيلي من جميع النقاط الخمس في جنوب لبنان وجبل الشيخ
12:26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026