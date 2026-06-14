نتنياهو والكابينت في ملجأ محصّن.. ماذا يجري؟

ذكرت الفناة 14 الإسرائيليّة أن نتنياهو سيرأس اليوم اجتماع الكابينت في مكان سريّ محصن تحت الأرض خشية إطلاق صواريخ من إيران







