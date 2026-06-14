الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

مستشار المرشد الإيراني: سنرد على غارة الضاحية

2026-06-14 | 14:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مستشار المرشد الإيراني: سنرد على غارة الضاحية
مستشار المرشد الإيراني: سنرد على غارة الضاحية
مقالات ذات صلة
مستشار المرشد الإيراني: سنرد على غارة الضاحية

محليات

عربي و دولي

المرشد

الإيراني:

الضاحية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"أخلوا منازلكم فورًا".. إسرائيل تنذر عشرات البلدات الجنوبية
غضب في إيران.. ودعوات لإقالة عراقجي وقاليباف (شاهد الفيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
ترامب: النفط سيتدفق مجدداً عبر مضيق هرمز لصالح المنطقة والعالم بعد توقيع الاتفاق
18:35
ترامب: الاتفاق مع إيران سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة بأسرها
18:33
رئيس وزراء قطر يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران
18:18
تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد التوصل لاتفاق بين أميركا وإيران
18:16
فانس: ترامب قد يذهب إلى جنيف للتوقيع والأمر يتوقف على التجهيزات
18:05
‏نائب وزير الخارجية الإيراني: سيتم الإعلان ابتداءً من الليلة عن الوقف الفوري والدائم للحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان
17:55
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026