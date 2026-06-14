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عربي و دولي
لجنة الأمن القومي الإيراني: الرد الإيراني على إسرائيل لن يتم بالضرورة الليلة أو غداً
2026-06-14 | 16:15
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لجنة الأمن القومي الإيراني: الرد الإيراني على إسرائيل لن يتم بالضرورة الليلة أو غداً
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