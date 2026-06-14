🔴 رئيس الوزراء الباكستاني: نشكر السعودية وتركيا على مساهماتهما في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

وزير الخارجية الباكستاني: ممتنون للدعم والجهود الدبلوماسية الصادقة التي بذلتها دولنا الشقيقة بما في ذلك السعودية وقطر وتركيا ومصر وغيرها

وزير الخارجية الباكستاني: ممتنون للدعم والجهود الدبلوماسية الصادقة التي بذلتها دولنا الشقيقة بما في ذلك السعودية وقطر وتركيا ومصر وغيرها

وزير الخارجية الباكستاني: ممتنون للدعم والجهود الدبلوماسية الصادقة التي بذلتها دولنا الشقيقة بما في ذلك السعودية وقطر وتركيا ومصر وغيرها

وزير الخارجية الباكستاني: نرحب بشدة بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران

وزير الخارجية الباكستاني: نرحب بشدة بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران

وزير الخارجية الباكستاني: نرحب بشدة بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران

إعلام إسرائيلي عن مصادر: الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه بالمواقع المنتشر بها داخل لبنان

إعلام إسرائيلي عن مصادر: الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه بالمواقع المنتشر بها داخل لبنان

إعلام إسرائيلي عن مصادر: الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه بالمواقع المنتشر بها داخل لبنان

إعلام إسرائيلي عن مصادر: نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق