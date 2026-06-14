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نائب وزير الخارجية الإيراني: سيتم الإعلان ابتداءً من الليلة عن الوقف الفوري والدائم للحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان
2026-06-14 | 17:55
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نائب وزير الخارجية الإيراني: سيتم الإعلان ابتداءً من الليلة عن الوقف الفوري والدائم للحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان
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