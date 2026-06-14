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المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تم إبرام نص مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة مساء يوم 14 حزيران
2026-06-14 | 18:58
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المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تم إبرام نص مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة مساء يوم 14 حزيران
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المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تم إبرام نص مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة مساء يوم 14 حزيران
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