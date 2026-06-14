المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: بناءً على الاتفاقات المبرمة ستنتهي الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان فوراً وبشكل نهائي اعتباراً من هذه الليلة