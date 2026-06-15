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عربي و دولي

"بما في ذلك لبنان فوراً ودائماً".. بيان ايراني عقب الاتفاق مع أميركا

2026-06-15 | 00:43
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&quot;بما في ذلك لبنان فوراً ودائماً&quot;.. بيان ايراني عقب الاتفاق مع أميركا
"بما في ذلك لبنان فوراً ودائماً".. بيان ايراني عقب الاتفاق مع أميركا

صدر عن مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، البيان التالي:

تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه في ظل التوجيهات الحكيمة لزعيمها الشهيد، قد رسخت تفوقها في مواجهة العدو الأميركي الصهيوني، وتحت تدابير القيادة الرشيدة للنظام الإسلامي ودعم أبناء الشعب كافة، والجهود الجهادية لرجال الإسلام البواسل، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، نجحت في اللمسات الأخيرة على نص مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب (مفاوضات إسلام آباد) بين إيران والولايات المتحدة، وذلك في مساء يوم 14 حزيران، بعد جولة من المفاوضات الشاقة والمكثفة التي استمرت لعدة أشهر.

وبناءً على التوافقات التي تم التوصل إليها، تنتهي الحرب والعمليات العسكرية في كافة الجبهات، بما في ذلك لبنان، بشكل فوري ودائم اعتباراً من هذه الليلة. علاوة على ذلك، ينتهي الحصار البحري المفروض على إيران فوراً وبشكل كامل.
سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه يوم الجمعة الموافق 19 حزيران.

كما تُرجأ المفاوضات الرامية للتوصل إلى الاتفاق النهائي إلى ما بعد تنفيذ الطرف الآخر التزاماته بموجب مذكرة التفاهم. هذا وتُعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديرها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر.
 
 
 
 
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