من "زئير الأسد" إلى "لعنة القط".. إسرائيل "منهارة"! (معاريف)

وتابعت الصحيفة، أن "التفاهمات الأميركية ـ الجارية بأنها وثيقة استسلام، معتبرة أن نتنياهو حوّل نفسه وإسرائيل إلى رهينة لدى ترامب، في مقابل حملة العفو عنه، ما أفقده القدرة على مهاجمة الإدارة الأميركية أو تشغيل أدوات الضغط التقليدية، وعلى رأسها أيباك".وحذرت الصحيفة، أن "إرث نتنياهو الحقيقي سيَظهر لاحقاً، عندما تجد نفسها أمام رئيس أميركي معادٍ، وتضطر إلى بدء المواجهة من الصفر".وفي السياق، اعتبر المحلل العسكري آفي أشكينازي، في مقال نشره في صحيفة معاريف أيضاً، أن الاتفاق الوشيك بين وإيران يمثّل انهياراً سياسياً وفشلاً قاسياً للقيادة ، التي عجزت عن التأثير في مضمونه.ورأى أشكينازي أن "الحرب التي بدأت تحت عنوان «زئير الأسد» تنتهي بـ«لعنة القطّ»، بعدما اختتمت واشنطن وتل أبيب المواجهة باستعراض عسكري كبير، لكنه أفضى، برأيه، إلى هزيمة مذلّة جعلت الرابح الأكبر والقوة الأبرز في الخليج والشرق الأوسط.وبحسب المعطيات التي أوردها أشكينازي، تتيح التفاهمات العتيدة لطهران الاحتفاظ ببرنامجها النووي واليورانيوم المخصب وترسانتها الباليستية، إضافة إلى نيل اعتراف دولي بدورها في مضيق هرمز، وحماية الساحة من تدخل إسرائيلي واسع.