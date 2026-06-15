"اسرائيل غير مُلزمة ببند لبنان".. ماذا دار بين نتنياهو وترامب؟

وقالت المصادر :"إن أوضح لترامب أن الجيش سيبقى في المواقع التي يحتلها حاليا في ، وسيستمر في العمل لإحباط التهديد من ، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والرد على أي هجوم ضد ".وأكد نتنياهو أن " لن تقبل بأي ترتيب يحد من حريتها في العمل ضد حزب ".وأضافت المصادر :"أن وزراء الحكومة فهموا أن إسرائيل تدافع عن مصالحها في لبنان، وقد تلقى نتنياهو الدعم الكامل في اجتماع ".