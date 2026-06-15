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الخارجية الإيرانية: الإرهاب الإسرائيلي في الضاحية أمس تحول لفرصة لتحقيق أعلى درجة من مصالحنا ومصالح المقاومة
2026-06-15 | 07:56
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الخارجية الإيرانية: الإرهاب الإسرائيلي في الضاحية أمس تحول لفرصة لتحقيق أعلى درجة من مصالحنا ومصالح المقاومة
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