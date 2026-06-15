عراقجي: أنجزنا مذكرة التفاهم وسينفذ جزء من بنودها اليوم وسينفذ الباقي بعد التوقيع عليها الجمعة

القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الكابينت المصغر: يمكن شد الحبل مع الأمريكيين لكن لا يجوز تمزيقه

القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الكابينت المصغر: يمكن شد الحبل مع الأمريكيين لكن لا يجوز تمزيقه