مع رسوم إيرانية ام لا.. كيف سيفتح هرمز؟

قال الأميركي جاي دي فانس الاثنين إن تنتظر ألا تفرض رسوما على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.







ويتوقع أن يجري التوقيع على الاتفاق في سويسرا الجمعة على أن تعقبه المزيد من المحادثات "الفنيّة" بشأن اتفاق طويل الأمد.



وقال الرئيس إنه مع التوقيع، سيُعاد فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرّا مائيا حيويا لصادرات الطاقة الخليجية، وسيتم رفع الحصار البحري الذي فرضته على .



وأعلن الاثنين أن ناقلات نفط بدأت الخروج من مضيق هرمز عبر طريق يبدو أنه قريب من عُمان.



وردا على سؤال من "سي إن بي سي" بشأن ما إذا كان هناك تفاهم مع إعادة فتح الممر المائي الحيوي بدون رسوم لفترة أولية مدتها 60 يوما أو لفترة أطول، قال فانس "ننتظر أن يتم فتح المضيق بدون رسوم على المدى ، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية".



في الأثناء، قالت الخارجية إن الاتفاق سيتيح لها فرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، بدلا من فرض رسوم عبور.



تهيمن الضبابية أيضا على جوانب أخرى من الاتفاق بما في ذلك مسألة وصول إيران إلى أموالها المجمّدة وتخفيف العقوبات الدولية والأميركية.



ولم يقدّم فانس تفاصيل عن شروط تخفيف العقوبات لكنه أشار إلى أن الأمر سيعتمد على "عملية تحقّق من خطوتين".



وأضاف "نقول للإيرانيين، يمكنكم الوصول إلى اقتصاد غير خاضع لعقوبات ويمكن إعادة دعوتكم إلى الاقتصاد العالمي، لكن الأمر رهن امتثالكم بالالتزامات الواردة في هذا الاتفاق".



وقال "لا يمكنكم الوصول إلى الأموال لبناء هذا البرنامج النووي... لكن إذا كنتم على استعداد للتخلي عن هذا البرنامج على الأمد البعيد وإذا كنتم على استعداد للقبول بعمليات التفتيش ونظام التحقق اللازم لمنحنا الثقة بأنكم لن تمتلكوا سلاحا نوويا قط، فحينها نريدكم بأن تكونوا بلدا مزدهرا وسنعيد دمجكم في المجتمع الدولي".