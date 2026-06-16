القناة 12 الإسرائيلية عن سفير واشنطن في إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران و"حزب الله" غير مرتبطين بالاتفاق وإسرائيل لا تحتاج إلى إذن من إيران للدفاع عن نفسها