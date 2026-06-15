عن المنطقة العازلة والإنسحاب من لبنان.. هذا ما قاله نتنياهو

وادعى نتنياهو خلال مؤتمرًا صحافيًا ان "إسرائيل
حققت مكاسب استراتيجية في لبنان
وغزة وسوريا"، زاعمًا أن "الضربات التي وُجهت إلى "حزب الله
" كانت قاصمة وأسهمت في إحباط مخطط قوة الرضوان لاجتياح الجليل"
وأضاف: "حكومته استعادت الأمن لسكان الجنوب الإسرائيلي
وستعمل على تحقيق الأمر نفسه في الشمال
، مؤكداً في الوقت نفسه أن إسرائيل ألحقت "ضرراً هائلاً" بإيران وأبعدت ما وصفه بالخطر النووي الوجودي عنها.
كما أشار نتنياهو إلى "وجود خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
في بعض الأحيان"، لكنه شدد على "تمسكه بالمصالح الأمنية الإسرائيلية
، معلناً عزمه خوض الانتخابات المقبلة والسعي للفوز فيها".