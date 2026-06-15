عن المنطقة العازلة والإنسحاب من لبنان.. هذا ما قاله نتنياهو

وادعى نتنياهو خلال مؤتمرًا صحافيًا ان " حققت مكاسب استراتيجية في وغزة وسوريا"، زاعمًا أن "الضربات التي وُجهت إلى " " كانت قاصمة وأسهمت في إحباط مخطط قوة الرضوان لاجتياح الجليل"وأضاف: "حكومته استعادت الأمن لسكان الجنوب وستعمل على تحقيق الأمر نفسه في ، مؤكداً في الوقت نفسه أن إسرائيل ألحقت "ضرراً هائلاً" بإيران وأبعدت ما وصفه بالخطر النووي الوجودي عنها.كما أشار نتنياهو إلى "وجود خلافات مع الرئيس الأميركي في بعض الأحيان"، لكنه شدد على "تمسكه بالمصالح الأمنية ، معلناً عزمه خوض الانتخابات المقبلة والسعي للفوز فيها".