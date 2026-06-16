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مسيرات وقناصة.. إحباط مخطط في عيد ميلاد ترامب

2026-06-16 | 12:37
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مسيرات وقناصة.. إحباط مخطط في عيد ميلاد ترامب
مسيرات وقناصة.. إحباط مخطط في عيد ميلاد ترامب

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إحباط مخططاً محتملاً شمل استخدام طائرات مسيّرة مفخخة لاستهداف البيت الأبيض خلال فعالية "UFC Freedom 250" التي أُقيمت في عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤولين ان "المخطط كان يتضمن إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة لضرب مبانٍ قريبة من موقع الفعالية بهدف دفع الحضور إلى كمين عبر قنّاصين، ثم اقتحام بوابات البيت الأبيض، مع استهداف ما وُصف بـ"النخب الرأسمالية" و"المليارديرات" أو سياسيين تلقّوا تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)".

وأفاد مسؤولون لقناة بأن "الـFBI أوقف حتى الآن 5 مشتبه بهم، فيما تمتد التحقيقات لتشمل ما لا يقل عن 12 مكتباً ميدانياً تابعاً للمكتب الفيدرالي".

وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل  في تغريدة على منصة "اكس"، أن "أجهزة الأمن رصدت في 10 حزيران معلومات تفيد بوجود مخطط محتمل تورط فيه أفراد من خارج منطقة العاصمة الوطنية، ما استدعى تنفيذ عملية أمنية سريعة متعددة الولايات، انتهت بإيقاف "هجمات مخطط لها" واعتقال عدد من المشتبه بهم".

وأشار إلى أن "التدخل السريع جاء نتيجة عمل استخباراتي مكثف وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية"، مؤكداً أن "هذا النوع من العمليات يدخل ضمن المهام الأساسية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، خاصة خلال الفعاليات الكبرى التي تشهد تجمعات جماهيرية واسعة".


وأضاف باتيل أن "المكتب مصمم على رصد التهديدات والتصدي لها وتقديم كل من يهدد حياة المواطنين الأمريكيين إلى العدالة"، معتبراً أن "ما حدث يعكس جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع مثل هذه المخاطر".

ووجّه مدير الـFBI شكره للوكلاء والشركاء المشاركين في العملية، مؤكداً أن "التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن السلطات ستواصل تحديث المعلومات للرأي العام وفق ما تسمح به الإجراءات القانونية".

كما دعا باتيل المواطنين الأمريكيين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ولم يعلّق ترامب حتى الآن على الحادثة المحتملة، التي تأتي ضمن سلسلة محاولات سابقة استهدفته، كان آخرها في مايو خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، حين وقع حادث إطلاق نار داخل القاعة.


وشهدت فعالية UFC Freedom 250 حضور نحو 4300 شخص في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، من بينهم حوالي 1200 من أفراد الجيش الأمريكي في الخدمة الفعلية و14 مقاتلاً من مختلف دول العالم، وذلك بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثمانين.

ووفق التحقيقات، فإن نجاح الهجوم كان سيعرض ما يقارب 4500 شخص للخطر.

تُعد فعالية UFC Freedom 250، المعروفة أيضاً باسم "UFC البيت الأبيض"، واحدة من أكثر الأحداث غرابةً واستثنائية في تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتميّز هذا الحدث بموقعه غير المسبوق، إذ أُقيم لأول مرة نزال احترافي داخل الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث تم إنشاء حلبة "الأوكتاغون" خصيصاً لهذه المناسبة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرياضة العالمية.

وجاء تنظيم الفعالية في سياق سياسي واحتفالي لافت، حيث أقيمت بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وكذلك مع احتفال خاص بعيد ميلاده الثمانين.

وقد حضر ترامب الحدث إلى جانب رئيس منظمة UFC دانا وايت، في أجواء جمعت بين الرياضة والسياسة بشكل غير مألوف.
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