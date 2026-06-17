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عربي و دولي

وكالة إرنا: لا صحة لخبر إلغاء رحلة الوفد الإيراني إلى سويسرا كما جرى تداوله في بعض المواقع

2026-06-17 | 11:00
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وكالة إرنا: لا صحة لخبر إلغاء رحلة الوفد الإيراني إلى سويسرا كما جرى تداوله في بعض المواقع
وكالة إرنا: لا صحة لخبر إلغاء رحلة الوفد الإيراني إلى سويسرا كما جرى تداوله في بعض المواقع
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وكالة إرنا: لا صحة لخبر إلغاء رحلة الوفد الإيراني إلى سويسرا كما جرى تداوله في بعض المواقع

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