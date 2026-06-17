إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار.. اليكم مسودة الاتفاق الأميركي - الإيراني

افادت شبكة بلومبيرغ بإنها "حصلت على نص مسودة مذكرة التفاهم بين وإيران، التي يُنتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل،

مبيّنة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد ومع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي.

وقد تعهد الرئيس الأميركي بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ عرضها قراءتها أمام الكاميرات. وقال إنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.

وفيما يأتي أبرز ما تضمنته الوثيقة التي نشرتها بلومبيرغ:

طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات ويتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد

طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد

ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على وتتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي

إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق

تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا

واشنطن تلتزم بإنهاء على إيران وفق جدول زمني يُتفق عليه كجزء من الاتفاق

إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا

طهران وواشنطن اتفقتا على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق نهائي

طهران وواشنطن تتفقان على الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي

إيران تحافظ على برنامجها النووي الحالي دون أن تفرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها

تتعهد واشنطن بإعفاء النفط والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات

تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول المجمدة

بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي

الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يتم اعتماده بقرار ملزم لمجلس الأمن الدولي