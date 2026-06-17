الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار.. اليكم مسودة الاتفاق الأميركي - الإيراني

2026-06-17 | 00:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار.. اليكم مسودة الاتفاق الأميركي - الإيراني
إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار.. اليكم مسودة الاتفاق الأميركي - الإيراني

افادت شبكة بلومبيرغ الأمريكية بإنها "حصلت على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي يُنتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل،

مبيّنة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد ومع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي.
وقد تعهد الرئيس الأميركي بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ  عرضها قراءتها أمام الكاميرات. وقال إنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.
وفيما يأتي أبرز ما تضمنته الوثيقة التي نشرتها بلومبيرغ:
    طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات ويتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد
    طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد
    الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران وتتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي
    إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق
    واشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا
    واشنطن تلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يُتفق عليه كجزء من الاتفاق
    إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا
    طهران وواشنطن اتفقتا على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق نهائي
    طهران وواشنطن تتفقان على الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
    إيران تحافظ على برنامجها النووي الحالي دون أن تفرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها
    تتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات
    تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة
    بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي
    الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يتم اعتماده بقرار ملزم لمجلس الأمن الدولي
 
مقالات ذات صلة
إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار.. اليكم مسودة الاتفاق الأميركي - الإيراني

عربي و دولي

ايران

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مجموعة السبع تدعم وقف النار في لبنان ونزع سلاح حزب الله
إيران تتوعد إسرائيل بسبب خروقاتها في لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

فانس: الإتفاق سيشمل لبنان ودول الخليج وإسرائيل (فيديو)
01:56

فانس: الإتفاق سيشمل لبنان ودول الخليج وإسرائيل (فيديو)

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مقابلة تلفزيونية أن الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران التي تم التوصل إليها مؤخرا، ستشمل أيضا إسرائيل ولبنان ودول الخليج العربية.

01:56

فانس: الإتفاق سيشمل لبنان ودول الخليج وإسرائيل (فيديو)

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مقابلة تلفزيونية أن الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران التي تم التوصل إليها مؤخرا، ستشمل أيضا إسرائيل ولبنان ودول الخليج العربية.

يحدث الآن

اخترنا لك
الخارجية الصينية: ملتزمون بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران وسنقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريباً
03:19
فانس: الإتفاق سيشمل لبنان ودول الخليج وإسرائيل (فيديو)
01:56
هآرتس عن مصدر عسكري: هناك توجيهات موجهة للجيش بتجنب شنّ هجمات واسعة النطاق والتركيز على حماية القوات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في جنوب لبنان
01:40
مجموعة السبع تدعم وقف النار في لبنان ونزع سلاح حزب الله
01:02
إيران تتوعد إسرائيل بسبب خروقاتها في لبنان
14:41
مقر خاتم الأنبياء: إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار 84 مرة في جنوب لبنان وإذا لم تتوقف فعليها أن تتوقع ردًا قاسيًا من القوات المسلحة الإيرانية
14:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026