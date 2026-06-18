خامنئي: وافقت على التفاهم مع واشنطن رغم تحفظاتي

واوضح في رسالة إلى الشعب الإيراني
، أن "موافقته جاءت بعد تعهد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى
للأمن القومي، بالحفاظ على حقوق الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة
" وتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الاتفاق".
وأشار خامنئي
إلى أن "المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة"، معتبراً أن "الرئيس الأميركي لجأ إلى مختلف أدوات الضغط "من موقع العجز" من أجل التوصل إلى التفاهم".
وشدد على أن "إيران
تنتظر الآن تنفيذ الشروط التي تم الاتفاق عليها"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "أي مفاوضات مباشرة مستقبلية مع الولايات المتحدة
لا تعني القبول بوجهة نظر "العدو
" أو التنازل عن الثوابت الإيرانية
".
وختم رسالته بالتعبير عن أمله في أن تحقق هذه المرحلة مكاسب وانتصارات للشعب الإيراني.