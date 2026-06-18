خامنئي: وافقت على التفاهم مع واشنطن رغم تحفظاتي

أكد المرشد مجتبى أنه "وافق على مذكرة التفاهم الموقعة بين والولايات المتحدة رغم أن موقفه المبدئي كان مختلفاً"،

واوضح في رسالة إلى الشعب ، أن "موافقته جاءت بعد تعهد رئيس الجمهورية بصفته رئيس للأمن القومي، بالحفاظ على حقوق الشعب الإيراني و"جبهة " وتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الاتفاق".

وأشار إلى أن "المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة"، معتبراً أن "الرئيس الأميركي لجأ إلى مختلف أدوات الضغط "من موقع العجز" من أجل التوصل إلى التفاهم".



وشدد على أن " تنتظر الآن تنفيذ الشروط التي تم الاتفاق عليها"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "أي مفاوضات مباشرة مستقبلية مع لا تعني القبول بوجهة نظر " " أو التنازل عن الثوابت ".



وختم رسالته بالتعبير عن أمله في أن تحقق هذه المرحلة مكاسب وانتصارات للشعب الإيراني.