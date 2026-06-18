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عربي و دولي

فتح هرمز وإنهاء الحصار.. شهباز شريف يكشف تفاصيل مرحلة ما بعد الاتفاق

2026-06-18 | 01:16
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فتح هرمز وإنهاء الحصار.. شهباز شريف يكشف تفاصيل مرحلة ما بعد الاتفاق
فتح هرمز وإنهاء الحصار.. شهباز شريف يكشف تفاصيل مرحلة ما بعد الاتفاق

أكّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن توقيع الاتفاق يعني أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه "فورا" وأن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سينتهي "فورا".

كما أكد إقامة مراسم الجمعة في سويسرا "احتفاء بهذا الحدث البارز وإطلاقا للمحادثات الفنية".

وتنصّ مذكرة التفاهم التي تلاها مسؤول أميركي كبير على الصحافيين الأربعاء على أن تعلّق الولايات المتحدة فور توقيعها، عقوباتها على بيع النفط الإيراني.

كما تلتزم واشنطن برفع كل عقوباتها عن طهران في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، في ختام فترة مفاوضات مدتها 60 يوما.

وخلال هذين الشهرين، سيناقش البلدان آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وتنص الوثيقة على أن "الحد الأدنى من الآلية" هو "خفض نسبة التخصيب في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ووصف المسؤول الأميركي هذا الالتزام الإيراني بأنه "انتصار كبير" لواشنطن.

وبحسب الاتفاق، سيتعيّن على إيران السماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز الاستراتيجي خلال 30 يوما، في وقت تسبب الإغلاق المستمر الذي تفرضه بأضرار للاقتصاد العالمي.

وتلتزم الولايات المتحدة أيضا، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، بالتعاون مع "الشركاء الإقليميين" ولا سيما في الخليج، لوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دون أن ينطوي ذلك على أي مساهمة مالية أميركية.
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