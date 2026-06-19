بعد الإتفاق.. ماذا أعلن قاسم؟

قال لحزب الشيخ نعيم أن مخطط الأعداء يهدف لجعل السلطة السياسية في المظلة لمواجهة وإسقاطها



وفي ألقاها خلال مراسم المجلس العاشورائي المركزي في مرقد سيد الأمة في الضاحية الجنوبية لبيروت أضاف انه لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار وإخراج من أرضنا سيتحقق



وأضاف أن الضغوط شملت محاولة إقفال المعابر الجوية والبحرية والبرية لمنع وصول السلاح والتقنيات وكل ما يعزز قدرات الحزب، إضافة إلى منع بهدف إبقاء المتضررين في نزوح وتشريد ودفعهم إلى الانقلاب على .