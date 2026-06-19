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وزارة الصحة: الغارات المكثفة للعدو الإسرائيلي منذ منتصف الليل حتى هذا الصباح تمنع إجلاء الشهداء والجرحى
وزارة الصحة: الغارات المكثفة للعدو الإسرائيلي منذ منتصف الليل حتى هذا الصباح تمنع إجلاء الشهداء والجرحى
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2026-06-19 | 00:21
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الخارجية السويسرية: لن تُعقد المحادثات الأميركية الإيرانية اليوم كما كان مخططاً لها
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