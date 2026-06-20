"50 عملية نفذها حزب الله ضدنا".. اسرائيل تزعم وتنشر!

زعم الجيش الاسرائيلي، أن " شن أكثر من 50 عملية إطلاق باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان".

وادعى الجيش في بيان، أن "هذه العمليات تعد خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل ، وسينرد بقوة على أي اعتداء يستهدف قواتنا ومواطنينا".



زعم أنه "هاجم خلال الليلة الماضية (السبت) عشرات البنى التحتية التابعة لحزب مستهدفاً عشرات العناصر له"، قائلاً "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها: منصات إطلاق، ومستودعات الوسائل القتالية، ومقرات القيادة".



وزعم جيش الدفاع "التزامه باتفاق وقف إطلاق النار وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، وسيواصل العمل لإزالة كل تهديد يطال وقوات جيش الدفاع".