بسبب لبنان.. ايران تُغلق مضيق هرمز!

نظرًا لنكث العهد
ونقض الميثاق العلني من قبل الولايات المتحدة
الأميركية، بشأن عدم تنفيذ البند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، ورداً على الانتهاك المستمر والمتواصل لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني
في جنوب لبنان
، والمجازر الوحشية وتهجير مئات الآلاف من أبناء هذا الشعب المظلوم، وكذلك نظراً لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني
من أراضي جنوب لبنان
؛ يُعلن [المقر] أنه سيتم إغلاق مضيق هرمز
أمام حركة السفن والقطع البحرية.
وننوّه بأن هذه هي الخطوة الأولى في الرد على نكث العدو
للعهود، وفي حال استمرار العدوان، سيتم التخطيط واتخاذ الخطوات التالية لإجبار العدو على الالتزام بتنفيذ تعهداته.