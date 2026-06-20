بسبب لبنان.. ايران تُغلق مضيق هرمز!

صدر عن مقر خاتم الأنبياء، البيان التالي:





نظرًا لنكث ونقض الميثاق العلني من قبل الأميركية، بشأن عدم تنفيذ البند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، ورداً على الانتهاك المستمر والمتواصل لوقف إطلاق النار من قبل في ، والمجازر الوحشية وتهجير مئات الآلاف من أبناء هذا الشعب المظلوم، وكذلك نظراً لعدم انسحاب قوات من أراضي جنوب ؛ يُعلن [المقر] أنه سيتم إغلاق أمام حركة السفن والقطع البحرية.



وننوّه بأن هذه هي الخطوة الأولى في الرد على نكث للعهود، وفي حال استمرار العدوان، سيتم التخطيط واتخاذ الخطوات التالية لإجبار العدو على الالتزام بتنفيذ تعهداته.