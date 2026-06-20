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عربي و دولي

الخارجية الإيرانية: وفد إيراني يغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم

2026-06-20 | 09:18
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الخارجية الإيرانية: وفد إيراني يغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم
الخارجية الإيرانية: وفد إيراني يغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم
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الخارجية الإيرانية: وفد إيراني يغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم

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