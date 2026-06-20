السفير الاسرائيلي لدى واشنطن: "حزب الله" يكذب وهو الذراع الطويلة لإيران ولا يريد وقف إطلاق النار

مصادر سياسية للجديد: الثابتة اللبنانية هي تثبيت وقف إطلاق النار خاصة أن السفير عيسى اطلع على الموقف اللبناني قبل مغادرته واشنطن وهو سيحمل خلاصة هذ الموقف الى الإدراة الأميركية