عناصر "حزب الله" محاصرون.. واسرائيل: إلا "علي الطاهر"! (يديعوت أحرونوت)

ووفق مسؤول رفيع المستوى في الجيش قال "يُحظر الانسحاب من ذلك الموقع (علي الطاهر) فهذه مهمة أخلاقية تهدف إلى حماية سكان ".وفقاً لمصدر رفيع المستوى، "يفرض الجيش الإسرائيلي حالياً سيطرة عملياتية على المنطقة، بينما تحاصر عشرات العناصر من داخل المجمع نفسه دون القدرة على المغادرة".وتشير التقديرات إلى أن "هذا الوضع يُعد أحد أسباب تكثيف التنظيم لعمليات إطلاق النار في الأيام ، في محاولة لتخفيف الضغط عن عناصره المحاصرة".وبحسب الصحيفة، أنه "وفي وقت مبكر ظهر ، صرح مسؤول إسرائيلي - على خلفية الإعلان الدراماتيكي بشأن إغلاق مضيق هرمز - بأن الجيش الإسرائيلي قد تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في ، إلا أن الجيش أبدى معارضته لوقف إطلاق النار في ظل سيطرته العملياتية على المرتفع الجبلي".