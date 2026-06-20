عناصر "حزب الله" محاصرون.. واسرائيل: إلا "علي الطاهر"! (يديعوت أحرونوت)

ووفق مسؤول رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي
قال "يُحظر الانسحاب من ذلك الموقع (علي الطاهر) فهذه مهمة أخلاقية تهدف إلى حماية سكان الشمال
".
وفقاً لمصدر رفيع المستوى، "يفرض الجيش الإسرائيلي حالياً سيطرة عملياتية على المنطقة، بينما تحاصر عشرات العناصر من حزب الله
داخل المجمع نفسه دون القدرة على المغادرة".
وتشير التقديرات إلى أن "هذا الوضع يُعد أحد أسباب تكثيف التنظيم لعمليات إطلاق النار في الأيام الأخيرة
، في محاولة لتخفيف الضغط عن عناصره المحاصرة".
وبحسب الصحيفة، أنه "وفي وقت مبكر من بعد
ظهر اليوم
، صرح مسؤول إسرائيلي - على خلفية الإعلان الإيراني
الدراماتيكي بشأن إغلاق مضيق هرمز - بأن الجيش الإسرائيلي قد تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في لبنان
، إلا أن الجيش أبدى معارضته لوقف إطلاق النار في ظل سيطرته العملياتية على المرتفع الجبلي".