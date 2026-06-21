قبيل مباحثاته مع إيران.. فانس: أوقفوا إطلاق النار في لبنان!

وفي ما يتعلق بجبهة ، أكد أن الوضع "يتحسن هناك".وأضاف: "هذا أمر سيتعين علينا إدارته باستمرار لضمان أمن كل من ولبنان".واعتبر فانس أن "المشكلة الكبرى تكمن في أن أحد الطرفين يبدأ بإطلاق النار، ثم يرد الطرف الآخر، ما يضعنا أمام حلقة مفرغة.وشدد فانس على أن الإدارة الأميركية ستعمل على منع إسرائيل من شن هجمات على لبنان، داعياً في المقابل إلى وقف استهداف إسرائيل، معتبراً أن استقرار الوضع يتطلب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تفجير الجبهة مجدداً.