نقاشات حادة في دمشق.. والتدخل في لبنان دونه شروط قاسية! (المدن)

أفاد مصدر خاص لجريدة "المدن"، بأن نقاشات حادة تجري ضمن الحكومة حول الطلب الأميركي بالدخول إلى ، مع ترجيح فكرة عدم الدخول وعدم استنزاف القدرات السورية في الملف اللبناني.



وقال المصدر إن الحكومة لا تبدو متحمسة للدخول في أي مواجهة خارج حدودها. فبعد أكثر من عقد من الصراع والاستنزاف، يدرك صانع القرار السوري أن أي انخراط عسكري خارجي سيعني استنزافاً جديداً للموارد والقدرات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التركيز على الداخل أكثر من أي وقت مضى.





وأضاف المصدر لـ"المدن"، إن الحكومة السورية اقترحت شروط قاسية، أبرزها انسحاب الكامل من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب السوري والجنوب اللبناني، إضافة إلى التزامها بعدم التدخل في الشأن السوري مستقبلاً. كما تتحدث المعلومات عن مطالب تتعلق بالحصول على دعم عسكري نوعي للجيش السوري وتمويل كامل لأي عملية محتملة، فضلاً عن توفير غطاء جوي أميركي إذا تطلب الأمر عملاً عسكرياً على ، ودعم بمنظومة دفاع جوي.