الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

نقاشات حادة في دمشق.. والتدخل في لبنان دونه شروط قاسية! (المدن)

2026-06-21 | 01:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نقاشات حادة في دمشق.. والتدخل في لبنان دونه شروط قاسية! (المدن)
نقاشات حادة في دمشق.. والتدخل في لبنان دونه شروط قاسية! (المدن)

أفاد مصدر خاص لجريدة "المدن"، بأن نقاشات حادة تجري ضمن الحكومة السورية حول الطلب الأميركي بالدخول إلى لبنان، مع ترجيح فكرة عدم الدخول وعدم استنزاف القدرات السورية في الملف اللبناني.

وقال المصدر إن الحكومة السورية لا تبدو متحمسة للدخول في أي مواجهة جديدة خارج حدودها. فبعد أكثر من عقد من الصراع والاستنزاف، يدرك صانع القرار السوري أن أي انخراط عسكري خارجي سيعني استنزافاً جديداً للموارد والقدرات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التركيز على الداخل أكثر من أي وقت مضى. 


وأضاف المصدر لـ"المدن"، إن الحكومة السورية اقترحت شروط قاسية، أبرزها انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب السوري والجنوب اللبناني، إضافة إلى التزامها بعدم التدخل في الشأن السوري مستقبلاً. كما تتحدث المعلومات عن مطالب تتعلق بالحصول على دعم عسكري نوعي للجيش السوري وتمويل كامل لأي عملية محتملة، فضلاً عن توفير غطاء جوي أميركي إذا تطلب الأمر عملاً عسكرياً على الأرض، ودعم الجيش السوري بمنظومة دفاع جوي.
مقالات ذات صلة
نقاشات حادة في دمشق.. والتدخل في لبنان دونه شروط قاسية! (المدن)

محليات

عربي و دولي

لبنان

سوريا

إسرائيل

واشنطن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخارجية الباكستانية: الوفد الباكستاني في سويسرا للمشاركة في محادثات بشأن تنفيذ مذكرة إسلام آباد للتفاهم
إذا فشلت المفاوضات مع إيران.. هذا ما سيفعله ترامب!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

اجتماع رباعي في القاهرة: لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
04:56

اجتماع رباعي في القاهرة: لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بحث اجتماع عقد في القاهرةو ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، وتركيا هاكان فيدان، ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، عددا من القضايا والأزمات الإقليمية.

04:56

اجتماع رباعي في القاهرة: لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بحث اجتماع عقد في القاهرةو ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، وتركيا هاكان فيدان، ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، عددا من القضايا والأزمات الإقليمية.

يحدث الآن

اخترنا لك
اجتماع رباعي في القاهرة: لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
04:56
وكالة فارس: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً حتى إشعار آخر ولم تعبره منذ أمس سوى السفن الإيرانية
04:53
التلفزيون الرسمي الباكستانية: بدء اللقاءات التمهيدية على مستوى تقني بسويسرا بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع
04:38
التلفزيون الإيراني: لقاء وفد إيران مع وفدي باكستان وقطر سيناقش إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان
04:25
الخارجية الإيرانية: ضمان وقف النار في لبنان سيكون محوراً أساسياً في اجتماع سويسرا
04:21
‌الخارجية ‌الإيرانية: ⁠اجتماع ​بورغنشتوك ⁠سيستمرّ ​ليوم ⁠واحد ⁠وسيكون ⁠مشتركاً ​بين ⁠إيران ‌وأميركا ‌وقطر ⁠وباكستان ‌بعد ​الظهر
04:18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026