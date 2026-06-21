فانس: تقدم كبير في لبنان

أكد الأميركي ، قبيل بدء اجتماع التفاوض مع في ، أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تقدماً كبيراً في مسار وقف إطلاق النار في .



وأعرب عن أمله في تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق دائم، مشيراً إلى أن أحرزت تقدماً بالتعاون مع قطر وباكستان.



وقال: "أشعر بارتياح حيال ما تم إنجازه في لبنان"، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية الجارية على هذا المسار.