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وكالة فارس عن مصدر: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا
وكالة فارس عن مصدر: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا
سي إن إن عن دبلوماسي: المفاوضات الجارية في سويسرا تتناول الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي
سي إن إن عن دبلوماسي: المفاوضات الجارية في سويسرا تتناول الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي
بري لـ "الشرق الأوسط": انسحاب إسرائيل من أي قضاء في الجنوب سيتزامن مع خلوِّه من السلاح وهذا ما تعهدتُ به بالإنابة عن "حزب الله" بشرط أن تلتزم إسرائيل
بري لـ "الشرق الأوسط": انسحاب إسرائيل من أي قضاء في الجنوب سيتزامن مع خلوِّه من السلاح وهذا ما تعهدتُ به بالإنابة عن "حزب الله" بشرط أن تلتزم إسرائيل
حزب الله: ندين التفاوض المباشر مع العدو الذي يشكل عثرة أمام جهود الميدان المقاوم والتي يمكن للسلطة تثميرها لتحقيق انسحاب كامل
حزب الله: ندين التفاوض المباشر مع العدو الذي يشكل عثرة أمام جهود الميدان المقاوم والتي يمكن للسلطة تثميرها لتحقيق انسحاب كامل
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فانس: تقدم كبير في لبنان
2026-06-21 | 09:03
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فانس: تقدم كبير في لبنان
أكد
نائب الرئيس
الأميركي
جي دي فانس
، قبيل بدء اجتماع التفاوض مع
إيران
في
سويسرا
، أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تقدماً كبيراً في مسار وقف إطلاق النار في
لبنان
.
وأعرب
فانس
عن أمله في تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق دائم، مشيراً إلى أن
واشنطن
أحرزت تقدماً بالتعاون مع قطر وباكستان.
وقال: "أشعر بارتياح حيال ما تم إنجازه في لبنان"، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية الجارية على هذا المسار.
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