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فانس: تقدم كبير في لبنان

2026-06-21 | 09:03
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فانس: تقدم كبير في لبنان
فانس: تقدم كبير في لبنان

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قبيل بدء اجتماع التفاوض مع إيران في سويسرا، أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تقدماً كبيراً في مسار وقف إطلاق النار في لبنان.

وأعرب فانس عن أمله في تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق دائم، مشيراً إلى أن واشنطن أحرزت تقدماً بالتعاون مع قطر وباكستان.

وقال: "أشعر بارتياح حيال ما تم إنجازه في لبنان"، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية الجارية على هذا المسار.

 

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