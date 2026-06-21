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عربي و دولي

ترامب: إذا لم توقف إيران دعم وكلائها سنضربها بشدة مرة أخرى

2026-06-21 | 09:34
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ترامب: إذا لم توقف إيران دعم وكلائها سنضربها بشدة مرة أخرى
ترامب: إذا لم توقف إيران دعم وكلائها سنضربها بشدة مرة أخرى
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ترامب: إذا لم توقف إيران دعم وكلائها سنضربها بشدة مرة أخرى

عربي و دولي

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