استطلاع إسرائيلي: إيران انتصرت في الحرب

أفادت وكالة الصحافة بأن استطلاعاً للرأي أجرته الجامعة العبرية في القدس بالتعاون مع معهد أغام، ونُشرت نتائجه الأحد، أظهر أن غالبية الإسرائيليين تعتبر أن خرجت أقوى من الحرب والتفاهم الذي أبرمته مع ، فيما أعربت نسبة كبيرة عن معارضتها للاتفاق الأميركي وشكوكها في أداء الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو.



وشمل الاستطلاع 3644 شخصاً، وأُجري بين 17 و20 حزيران



وأظهرت النتائج أن 92,1 في المئة من المستطلعة آراؤهم يرون أن إيران حققت مكاسب أكبر من النزاع، فيما اعتبر 82,9 في المئة أن الحرب أضعفت أمن على المدى البعيد. كما رأى 93,1 في المئة من ناخبي اليمين أن إيران خرجت منتصرة من المواجهة.