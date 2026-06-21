استطلاع إسرائيلي: إيران انتصرت في الحرب

وعارض 63,2 في المئة من المشاركين التفاهم الأميركي الإيراني
، مقابل 12,1 في المئة فقط أيدوه.
وفي ما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية
، قال 72,5 في المئة إنهم لا يصدقون تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن إنجازات الحرب، فيما وصف 56,4 في المئة إدارته للحملة العسكرية بأنها "فاشلة" أو "ضعيفة".
وأظهر الاستطلاع تراجع التأييد لبقاء نتانياهو في رئاسة الحكومة من 40,5 في المئة في أوائل آذار إلى 29,4 في المئة في حزيران
وفي المقابل، أيد 48,2 في المئة تنفيذ عملية عسكرية واسعة
ضد حزب الله
في لبنان
حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مع الولايات المتحدة
، بينما عارض ذلك 21 في المئة.