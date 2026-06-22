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عربي و دولي

الخارجية الصينية: الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيساعدان في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بصعوبة وفتح آفاق جديدة للعلاقات الإيرانية الأميركية

2026-06-22 | 05:41
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الخارجية الصينية: الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيساعدان في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بصعوبة وفتح آفاق جديدة للعلاقات الإيرانية الأميركية
الخارجية الصينية: الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيساعدان في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بصعوبة وفتح آفاق جديدة للعلاقات الإيرانية الأميركية
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الخارجية الصينية: الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيساعدان في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بصعوبة وفتح آفاق جديدة للعلاقات الإيرانية الأميركية

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