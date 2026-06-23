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عربي و دولي

روبيو: نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية وملف لبنان منفصل عن إيران

2026-06-23 | 12:09
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روبيو: نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية وملف لبنان منفصل عن إيران
روبيو: نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية وملف لبنان منفصل عن إيران
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روبيو: نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية وملف لبنان منفصل عن إيران

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أ ف ب: إيران تعلن تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن
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